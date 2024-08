Reconnaître & cuisiner : Champignons de France

Les 300 champignons de France les plus courants, du Nord à la Méditerranée, présentés dans des fiches très détaillées : description, biotope, époque de cueillette, comestibilité et intérêt gustatif, confusions... Rien n'est oublié ! Plus de 1 000 photos et dessins de haute qualité, en grand format pour une identification précise de chaque espèce, avec des vues de dessus, de dessous et en coupe. Les photos ont été prises sur le terrain, dans le biotope de prédilection du champignon. Un classement par grandes familles de champignons, pour immédiatement repérer les espèces proches. Des tableaux de confusion illustrés qui permettent de comparer une espèce toxique à l'espèce comestible qui lui ressemble. Une introduction pour se familiariser avec l'univers des champignons (formes, biologie, milieux de prédilection...). Un lexique pour comprendre les termes de mycologie. Le plus : près de 120 recettes pour cuisiner ses récoltes, des grands classiques (cèpes à la Bordelaise, morilles à la crème) aux plus originales (tartinade aux russules, tricholomes en marinière, etc.).