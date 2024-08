En Champagne et ailleurs. Interprofession et appellation, récit d'une épopée mémorable

L'auteur, qui a participé au fonctionnement et aux activités du Comité interprofessionnel du vin de Champagne détaille tout d'abord le statut particulier, et sans équivalent, de cette institution conçue et gérée par les vignerons et les négociants champenois à partir d'expériences relationnelles tissées dès la fin du XIXe siècle, puis il décrit et explique le combat permanent et intense conduit partout dans le monde pour sanctionner les contrefaçons, usurpations, détournements et atteintes de toutes sortes qui nuisent au rayonnement international de l'appellation Champagne.