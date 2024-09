Méthodologie pour réussir l'externat de médecine. Objectifs - Outils - Stratégies

Comment mettre toutes les chances de son côté pour réussir son 2e cycle en médecine ? Cet ouvrage a pour ambition de vous préparer et de vous mettre dans les meilleures conditions pour réussir et atteindre vos objectifs. Cet ouvrage vous donne toutes les clés pour vous accompagner et vous préparer pour les épreuves de fin de 2e cycle en médecine. - Informer les étudiants des modalités du second cycle, sur le plan réglementaire et pratique, particulièrement en ce qui concerne les nombreux éléments modifiés par la R2C. - Les aider à se doter d'objectifs réalistes à l'échelle du second cycle et adaptés à leur projet professionnel de long terme. - Leur fournir des outils méthodologiques validés scientifiquement afin qu'ils puissent concevoir une méthode efficace et adaptée à leurs objectifs.