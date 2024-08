Ippo, saison 6 : The Fighting ! Tome 26

Une nouvelle saison décisive pour la carrière d'Ippo ! Qu'a donc vu la faucheuse en cet instant ? Qu'a-t-elle entendu ? Le numéro deux mondial des poids légers, Garcia, et le numéro trois, Mashiba, disputent un match préliminaire au titre. Fort de son expérience d'ancien champion du monde, Garcia continue de démolir avec maîtrise le physique et le mental de son adversaire. C'est alors qu'à la quatrième reprise, une petite voix murmure à Mashiba, qui n'est plus en mesure de lever les bras, d'utiliser autre chose que ses poings... Ippo s'égosille, le public aussi, mais que va-t-il advenir ? !