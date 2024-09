Devenir l'histoire de France. La fortune des Grandes Chroniques de France au Moyen Age

Dans la fabrique du premier " roman national ". "Presque un livre sacre ? " , "bible de la France" , "lieu de me ? moire" : les Grandes Chroniques de France exercent depuis des sie`cles un irre ? sistible pouvoir de fascination. Cette histoire de la couronne des lys, commence ? e dans les anne ? es 1270 a` l'abbaye de Saint-Denis, a connu durant le bas Moyen A^ge un succe`s conside ? rable dont te ? moignent plus de cent manuscrits conserve ? s. La renomme ? e de ce champion du patrimoine litte ? raire et documentaire n'e ? tait cependant pas acquise de`s les origines. Au fil d'une patiente enque^te qui bouscule nombre d'ide ? es rec ? ues, Antoine Brix remonte aux sources du prestige qui continue d'aure ? oler les Grandes Chroniques, et re ? ve`le comment un ouvrage de tradition monastique a fini par de ? terminer tout le re ? cit de l'histoire de France. Docteur de l'Universite ? catholique de Louvain (2018), Antoine Brix a e ? te ? membre de l'Institut de recherche et d'histoire des textes (Paris) et professeur d'histoire du Moyen A^ge europe ? en a` l'Universite ? normale de la capitale (Pe ? kin). Il poursuit ses recherches a` l'Universite ? de Namur. Prix de thèse 2019 de la Fondation des travaux historiques et scientifiques.