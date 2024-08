La Trilogie hussite Tome 3 : Lux Perpetua

Hiver 1429. Médecin herboriste, combattant et espion à ses heures perdues, Reynevan mène une existence toujours plus tumultueuse, affrontant de redoutables agents secrets comme des forces impures qui ne cachent pas leurs origines démoniaques. De fait, Reynevan vit en des temps terribles et dangereux, alors que la Silésie et la Bohême sont tour à tour traversées par des croisades menées par les hussites. Reynevan croit au renouveau religieux et soutient les partisans de Hus, malgré leur brutalité. Lui, l'idéaliste, le défenseur des malades et des affligés, doit alors se glisser dans la peau d'un espion hussite, d'un saboteur et d'un meurtrier. Déchiré entre son devoir et la voix de son coeur, il devra en outre jouer le tout pour le tout afin de délivrer sa bien-aimée des mains de ses ennemis... " Un fantastique récit débordant d'humour noir, de sexe, de mort, de magie et de folie. " Joe Abercrombie Grande fresque d'aventures par l'auteur best-seller du Sorceleur, mêlant Histoire et imaginaire médiéval, La Trilogie hussite se déploie durant les croisades de Bohême qui façonnèrent l'Europe du xve siècle. D'un réalisme et d'une qualité littéraire remarquables, fruit d'un méticuleux travail de documentation, c'est incontestablement son grand oeuvre.