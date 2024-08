La Vénitienne pour la scène. Edition bilingue français-italien

Cet ouvrage propose une version bilingue d'une comédie de la Renaissance italienne dont le manuscrit a été découvert au début du xxe siècle. Son aspect plurilingue (toscan, vénitien, bergamasque), proposé dans sa forme philologique la plus complète et la plus récente, est mis en regard de sa traduction française contemporaine, une traduction destinée à la scène et déjà représentée en 2017. Le volume est enrichi d'une introduction historique et littéraire, de notes de traduction, de repères chronologiques et bibliographiques. Mais aussi et surtout, et c'est ce qui fait sa singularité, il est tout orienté vers sa réalisation sur le plateau. Aussi contient-il un précieux dossier de scène qui présente le travail de la troupe théâtrale qui a relevé le défi de la représentabilité de sa forme irrégulière et de ses contenus sulfureux devant un public moderne et varié. Enfin, l'ouvrage est le fruit d'une collaboration étroite et inédite entre chercheurs, traducteurs, artistes, dans le milieu universitaire. Il caresse l'espoir de constituer un document sur lequel s'appuyer pour de futures lectures, études et mises en scène.