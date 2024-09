Une vie impossible

"Je sais que vous ne comprendrez pas que j'aie choisi de vous léguer cette maison. Mais faites-moi confiance : si je vous expliquais comment j'ai su que vous étiez la légataire idéale, vous me croiriez folle". Professeure de mathématiques à la retraite, Grace Winters vit seule dans son pavillon depuis le décès de son mari. Une existence ennuyeuse rythmée par ses rendez-vous chez le médecin. Alors, quand une collègue perdue de vue une quarantaine d'années auparavant lui lègue une maison à Ibiza, elle embarque pour les Baléares sans vol retour. Des plages dorées paradisiaques aux mystérieux îlots surgissant de l'océan, Grace cherche des réponses : pour quelle raison Christina lui a-t-elle laissé cette maison ? Et pourquoi lui a-t-elle écrit qu'elle n'en avait plus pour longtemps quand sa mort semble avoir été accidentelle ? Alors que ses interrogations et ses doutes grandissent, Grace découvre une histoire qui dépasse la logique, une vérité impossible qui va remettre en question tout ce que son esprit cartésien lui a inculqué... Dans ce nouveau roman, Matt Haig nous offre une folle aventure d'espoir et de résilience, portée par une plume aussi mordante qu'addictive. Né en 1975 en Angleterre, Matt Haig est journaliste et écrivain. Traduit dans 54 pays, il est l'auteur de plusieurs best-sellers internationaux qui ont bouleversé les lecteurs du monde entier, dont La Bibliothèque de Minuit, vendu à 9 millions d'exemplaires, Rester en vie et Les Radley.