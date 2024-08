Bolomey, le monde dans l'objectif d'un Carougeois

Marcel Bolomey a capturé des évènements majeurs à travers son oeil de photographe. Sa carrière jusqu'à son départ aux Etats-Unis témoigne de son ascension sociale et de son talent artistique. Né le 14 novembre 1905 à Carouge, Marcel Bolomey est un photographe suisse dont l'objectif a capturé des images aussi belles qu'insolites de Genève et environs dans la première moitié du XXe siècle. Enfant pauvre de Carouge, il a su gravir tous les échelons de la réussite pour vivre sa passion, être reporter photographe. Dans les années 30, il travaille pour plusieurs journaux et magazines suisses avant de devenir correspondant de guerre pour le Schweizer Illustrierte et L'Illustré pendant la Seconde Guerre mondiale. Au cours de ses nombreuses missions, il photographie l'Europe meurtrie et certaines de ses images, particulièrement émouvantes, sont déjà bien connues du public. A la fin de la guerre, il devient le premier photographe officiel des Nations-Unies. En 1946, il s'exile aux Etats-Unis, terre d'accueil pour de nombreux artistes visuels. Ne pouvant intégrer le puissant cartel des photographes et cinéastes américains, il s'oriente vers l'enseignement du français à USC (University of Southern California) et à Caltech (California Institute of Technology). A peine retraité, il propose ses services au Getty Museum où, pendant des années, ses visites guidées du Musée seront extrêmement appréciées par les visiteurs du monde entier. Il décède le 13 avril 2003 à Hawaï. Ses cendres sont au cimetière de Carouge.