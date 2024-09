Guerre d'Algérie. A Oulhaça Gheraba, la source Aïn El Wâarda est bombardée. Un bébé naît. Pris dans le conflit, ses parents ne pourront déclarer sa naissance par jugement que près d'un an après. Cinquante ans plus tard, alors que Rabha vit en France, après de multiples recherches et autant de revers, elle connaîtra enfin le jour précis de sa naissance, grâce à sa maman et à une rencontre décisive avec un soldat qui tenait alors des carnets de route... Guerre d'Algérie, l'identité retrouvée est autobiographique et relate des événements qui ont jalonné la vie de l'auteure, des expériences terribles aux heureux souvenirs. Pour laisser une trace afin que les humiliations, les déceptions, le racisme, l'horreur de la guerre, mais aussi l'amour, les précieuses réminiscences, ses parents, son village ne soient pas oubliés. Pour figer sur le papier ce qui pourrait un jour tomber dans les méandres des mémoires éreintées.