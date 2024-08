Rahab. Sauvée et transformée

Connaissez-vous Rahab ? Sa vie, son parcours ? Ce qu'elle peut nous apprendre aujourd'hui ? A travers les indices donnés tant dans l'Ancien Testament que le Nouveau, ce livre nous invite à découvrir le cheminement de cette prostituée de Jéricho, qui figure dans la généalogie de Jésus et qui est aussi mentionnée parmi les héros de la foi. Que nous apprennent ces quelques traces écrites sur sa personne, sur son contexte, sur son histoire et sur ce qu'elle est devenue ? Une étude biblique pratique qui montre de manière vivante que Dieu sauve et transforme quiconque place en lui sa confiance. Aujourd'hui encore.