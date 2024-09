SOS Nécromancienne Tome 4 : Recherche fille désespérée pour stopper l'apocalypse. Edition

Un final apocalyptique pour cet UF ! L'heure de l'affrontement a sonné, ne manquez pas cette conclusion explosive. Ca y est, nous y sommes, l'heure de l'affrontement a sonné ! Je pensais avoir déjà vécu le pire, mais ce n'était rien à côté de ce que Bifrons, prince des morts, me réserve. Son but ? Mettre notre monde à feu et à sang, déclencher l'apocalypse et régner en maître sur la Terre. Le programme assez banal de tout démon mégalo qui se respecte. Avec un petit bonus : faire de ma vie un enfer... Je suis la lumière qui doit terrasser les ténèbres, la nécromancienne de la prophétie... Le sort du monde repose donc sur mes épaules. Mais comment suis-je censée affronter le fléau qui est en train de s'abattre sur la ville, alors que je ne maîtrise pas mes pouvoirs ? Le monde court à sa perte, mon couple aussi si je ne fais rien. Il est grand temps que je me retrousse les manches et que je mette mes escarpins au placard. Si c'est la guerre que Bifrons veut, il l'aura ! Je suis prête à tout pour l'anéantir, même à une alliance avec l'ennemi s'il le faut.