Rory Costas Tome 3 : Lethal Contents. 1e édition

Au programme de ce tome 3 : une tentative d'assassinat, un kidnapping et une trahison. Un ennemi sournois est déterminé à faire exploser la société arcanique ! Rory et Zev face à de nouveaux défis de taille : une tentative d'assassinat, le kidnapping d'une alliée, et une trahison inattendue. Tic tac, la course est lancée ! Un ennemi sournois est déterminé à faire exploser la société arcanique !