Surrender Tome 1 : Succomber

Une invitation au voyage délicieusement indécente... " Je ne cherche pas une relation, je veux dire, une relation durable. J'ai trouvé la perfection une fois dans ma vie, et je sais qu'un tel amour ne se présente pas deux fois. Mais j'ai besoin de combler un vide... Un vide que j'ai toujours ressenti, mais dont je ne souffrais pas quand Carson était en vie. " L'amour parfait, Joss l'a connu, mais l'a aussi perdu pour toujours. Désormais veuve, elle décide d'assouvir le seul fantasme auquel son défunt mari ne se soit pas prêté : la domination. En quête d'un exutoire à son chagrin et rêvant de ressusciter le bonheur passé, elle s'aventure dans un club échangiste sélect, censé pourvoir aux désirs les plus débridés. Elle est alors loin d'imaginer qu'elle va tomber sur celui qui, après la mort de Carson, a été sa seule source de réconfort... et qui la convoite en secret depuis toujours : le meilleur ami de son mari. L'idée de trahir l'être cher qui les a réunis leur est insupportable, et pourtant... " Un divertissement coup de poing qui donne envie de lire la suite. " Publishers Weekly