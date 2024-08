Le petit bon usage de la langue française. Grammaire, 2e édition

Version concentrée et pratique de son illustre grand frère, le Petit BON USAGE est une grammaire intuitive et facile d'accès qui propose de très nombreux exemples tirés de la littérature classique et contemporaine Grammaire complète, pratique et accessible, le Petit BON USAGE vous fera entrer dans la langue française grâce à de nombreuses citations tirées d'oeuvres d'écrivains, de poètes et de chanteurs, classiques ou contemporains. Vous trouverez ici : - toutes les règles de la grammaire française - des milliers de citations littéraires en exemples - un index des notions - un index des auteurs cités Adoptez la plus littéraire des grammaires en compagnie de Victor Hugo et d'Amélie Nothomb, d'Annie Ernaux et de Marc Lévy, avec des incursions chez Brel, Stromae, Goscinny et bien d'autres.