Une montagne de chocolat pour Lou

Une histoire qui se déguste sans fin ! Cap vers les montagnes suisses pour suivre les aventures de Lou qui décide d'aider son ami Loïc, boulanger. Il veut proposer une nouvelle gamme de pâtisseries pour décembre, mais lui, ce qu'il aime, c'est faire du pain... pas des cupcakes ou des cookies. Lou adore cuisiner et ce nouveau défi la met en joie ! Et si ce séjour transformait la vie de Lou ? Une comédie de Noël pleine de tendresse et d'amour !