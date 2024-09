Cinq coeurs en sursis

La puissance des sentiments. Catherine est une femme épanouie, mariée à Marc et mère de deux enfants, Anaïs et Florian. Proche de sa maman, elle est très complice de sa soeur Nathalie et mène une existence tranquille. Enfin, c'est ce que tout le monde pense jusqu'au jour où la police vient l'arrêter pour meurtre. Commencent alors pour ses proches l'attente et les doutes... Une famille unie peut-elle surmonter l'impardonnable ? Un roman puissant et percutant, dont vous aurez du mal à vous détacher. Prix Babelio 2024 – Littérature française