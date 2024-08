L'essentiel de l'histoire de France depuis 1789

Destiné au grand public, cet outil pratique retrace en 50 fiches synthétiques l'histoire de la France, depuis la Révolution jusqu'à nos jours. En 7 parties chronologiques, l'ouvrage revient sur : ? La France de la Révolution française et de l'Empire ? La Restauration et la monarchie de Juillet ? La IIe République et le Second Empire ? La IIIe République à la veille de la Grande Guerre ? La IIIe République face aux défis des guerres mondiales ? La IVe République ? La Ve République de sa naissance à nos jours ? ? Très complet, ce court manuel s'accompagne également de nombreux encarts pour aller plus loin et développer sa culture sur l'histoire de France. ?