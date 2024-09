Don't blame me, love made me crazy Tome 2

Accepteront-ils de tomber fous amoureux ? Noah et Joye, n'arrivent plus à faire semblant : ils rêvent de céder à la tentation. Tous deux victimes de leur passé, ils arrivent peu à peu à abaisser leurs barrières et se faire confiance. Malheureusement, les secrets de Noah les rattrapent... Et bien que Joye fasse de son mieux pour le soutenir dans cette épreuve, Noah est rongé par la culpabilité : il a rompu sa promesse de ne plus jamais approcher Joye auprès d'Ethan, son meilleur ami. Noah fait alors marche arrière, il s'enfonce dans ses mensonges et prend soudainement ses distances avec Joye. Celle-ci ne sait plus sur quel pied danser et leur relation à peine entamée semble condamnée... Ils doivent néanmoins se rendre ensemble au Canada afin d'assister au mariage de leurs amis communs. Ce voyage arrivera-t-il à les réconcilier ? Noah arrivera-t-il à dépasser ses peurs et assumer sa relation avec Joye ? Quant à elle, arrivera-t-elle à lui pardonner ses mensonges et lui accorder sa confiance ?