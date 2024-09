Jeune danseuse prometteuse, Iris voit enfin son rêve se réaliser lors de sa dernière année de lycée : son école a été sélectionnée pour participer au plus prestigieux des concours de Louisiane, le Gala Des Sept Danses. De son côté, Ange, joueur star de l'équipe de football américain du lycée, voit son année sous un tout autre jour depuis que lui et ses coéquipiers ont été appelés en dernière minute afin de servir de partenaires aux danseuses du club d'Iris, pour le concours. Iris et Ange se connaissent depuis toujours. Il est le meilleur ami d'Adam, le grand frère d'Iris. Ensemble, ils ont toujours tout vécu... jusqu'à ce qu'un drame frappe leurs familles respectives. Depuis, ils ne se supportent plus. Pourtant, ils vont devoir s'entraîner ensemble pendant un an afin d'assurer la meilleure performance possible. Entre tension, désir et révélations, tout est propice à la dérive pour Iris et Ange... Mais les relations les plus compliquées ne sont-elles celles qui valent le plus la peine d'être sauvées ?