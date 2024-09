Almanach du chien. Edition 2025

Dans un monde de plus en plus individualiste, il existe un amour qui transcende les instants fugaces : celui que l'on partage avec un chien. Avec son regard rempli de fidélité et de joie, il illumine nos journées. Dans chaque battement de sa queue et dans chaque éclat de ses aboiements, il exprime une affection pure et inconditionnelle, comme si chaque retrouvailles étaient une fête. Retrouvez dans cet almanach du chien les grands thèmes qui reflètent l'importance et la diversité des relations entre les humains et les chiens. Comment comprendre le langage des chiens, quelles sont les méthodes d'éducation positive pour bien s'entendre avec son chien, comment résoudre des problèmes de comportement. Bien soigner son chien selon sa race. Connaître les principales races et les problèmes de santé héréditaires. Découvrir le rôle historique des chiens, leurs représentations dans l'art, la littérature, la religion et la mythologie. Quelles activités sont les plus favorables à leur développement. Connaître la réglementation concernant les chiens. Découvrez un chien par mois, des plus connus au plus rares, votre futur compagnon vous attend peut-être dans cet ouvrage.