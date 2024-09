Fous rires. Toute l'actualité de l'année en près de 1 000 blagues hilarantes, Edition 2025

Ceci est un communiqué du gouvernement Pour que les athlètes puissent nager dans la Seine, merci aux Parisiens de ne plus utiliser la chasse d'eau à partir de fin juin et de privilégier les couches. Témoignage Je viens juste de finir mes impôts. Apparemment, je dois 10 864, 70 euros à l'Ukraine. Flash info Voici le nouveau Code du travail, préparé en secret par Emmanuel Macron. Il ne comporte qu'un seul article : "Tais-toi, feignasse, et bosse ! " Depuis plus de 15 ans déjà, les Fous Rires sont une référence incontournable en matière d'humour. Retrouvez-les, cette année encore, avec près de 1 000 blagues de politique, d'humour noir, d'histoires de couple... pour passer une année pleine de rires ! Avec 50 dessins exclusifs d'Olivier Ranson, dessinateur pour Le Parisien / Aujourd'hui en France. François Jouffa, homme de radio, ethnomusicologue et cinéaste, aime raconter des blagues. Frédéric Pouhier, auteur de one-man-show et homme de radio sur RMC, a aussi écrit de nombreux livres d'humour. Après le succès des éditions 2009 à 2024, ils récidivent avec les Fous Rires 2025 dans lesquels ils rassemblent les meilleures blagues de l'année.