Mon cahier d’activités pour apaiser mes émotions. Sophrologie, méditation, dessin...

Un cahier d'activités conçu pour apaiser les enfants après un trop plein d'émotions. Apaise-toi en douceur grâce aux activités proposées dans ce livre. Tu y découvriras des techniques de méditation, des exercices de yoga et de mouvements corporels, des méthodes de visualisation et de respiration ainsi que des activités créatives. Chaque activité a été conçue pour répondre à un besoin spécifique : t'apaiser après une colère, te réconforter après un chagrin, te détendre lorsque l'anxiété grandit, ou bien t'aider à te focaliser lorsque ton énergie est trop grande. Conçu pour le bien-être des enfants, cet ouvrage favorise le retour au calme après de fortes émotions, tout en leur permettant de s'exprimer. - Les respirations ou activités de sophrologie - Les relaxations - Les méditations ou activités sensorielles - Les activités créatives - L'expression corporelle et le yoga Après une expérience de 13 ans en tant qu'art-thérapeute dans un service de pédopsychiatrie, Sophie Couchoud exerce désormais en libéral. Elle reçoit les enfants pour les aider à s'exprimer autrement, à se raconter avec ou sans mots, en passant par la créativité, afin de soulager leurs difficultés.