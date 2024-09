Mon atlas d'anatomie aide-soignant. 90 schémas pour apprendre et s'entraîner, Edition

Les 90 schémas indispensables aux élèves AS pour apprendre et réviser l'anatomie Voici le premier atlas spécialement pensé pour les élèves aides-soignants, avec un double objectif : apprendre et reviser l'anatomie du corps humain. Apprendre, grâce aux 90 schémas d'anatomie sélectionnés par deux enseignants en anatomie dans la masse des schémas existants, pour ne garder que le nécessaire. Ces schémas sont tout en couleur et légendés avec précision pour faire le lien entre la pratique professionnelle et la formation en IFAS. Des encadrés sur les pathologies et la physiologie ainsi que sur les soins AS viennent compléter chaque schéma pour mieux en comprendre l'intérêt. Réviser, grâce aux mêmes 90 schémas dans leur version vierge mais toujours en couleurs. Ces schémas, imprimés sur un papier qui permet de gommer plusieurs fois, permettra à l'élève AS de revoir efficacement le module 3 plus particulièrement, en faisant des liens avec tout ce qu'il doit connaître pendant ses études. C'est par l'entraînement que l'anatomie s'apprend ! Pour aller plus loin, des compléments numériques permettront aux formateurs et aux élèves souhaitant approfondir leur apprentissage de détailler certains schémas. Véritable livre de référence à conserver pour ses études et au-delà, cet atlas est une base de travail efficace qui répond aux exigences du dernier référentiel paru.