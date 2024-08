Legacy Tome 4 : Au bord du gouffre

La série Legacy de Mckenzie Hunter touche à sa fin. Levy et Gareth vont devoir faire des choix et des sacrifices... . D'accord, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais la mienne s'apparente à un tsunami ! Ma meilleure amie a été kidnappée par un fou furieux qui semble être revenu d'entre les morts, avec une seule obsession : se venger de moi. Je dois la sauver. Parce que c'est mon amie, mais aussi parce que sans elle, nous ne trouverons jamais le remède contre le virus qui menace de détruire l'intégralité du monde surnaturel. Ah, et j'allais presque oublier... Est-ce que je vous ai parlé de la guerre qui se prépare entre les êtres surnaturels et les humains ? Les Legacy sont responsables de la première guerre surnaturelle. Aujourd'hui, c'est à moi, une Legacy, que revient la lourde tâche d'empêcher que ce cauchemar recommence. Je suis prête à tout sacrifier pour y arriver. Tout. Même ma vie. Un final apocalyptique ! Préparez-vous, la guerre est là...