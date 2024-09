L'organisateur de l'infirmier.e libéral.e illustré. Edition 2025

Spécialement pensé pour l'infirmier.e.s exerçant à domicile, cet agenda professionnel grand format propose : une couverture rigide, pour plus de solidité ; un grand format très pratique, avec un élastique et des pochettes pour y glisser tous les documents utiles ; des semaines sur 4 pages, avec des journées allant de 6H00 à 21H00 comprenant plusieurs lignes pour y inscrire tous vos RDV de tournées ; des coins détachables ; de la place pour vos prises de notes et vos bilans de fin de mois ; des rubriques " CA de la semaine " et " Kilomètres parcourus ", pour faciliter votre comptabilité ; des informations pratiques sur l'exercice en libéral. Avec pour thème la collaboration entre acteurs du soin, l'agenda 2025 fera la part belle aux relations de l'IDEL avec le médecin, le kiné, l'auxiliaire de vie, etc. Il trouvera sans contexte pour la 5e année sa place dans le sac (et la voiture) de toutes les infirmières libérales et tous infirmiers libéraux en demande d'organisation.