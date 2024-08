Meurtre en croisière. Les enquêtes de Maximilien Naigre

En reportage sur un bateau de croisière en escale en Guadeloupe, le journaliste Maximilien Naigre se retrouve face à un homicide des plus suspect. Tous les passagers ont un mobile et semblent se rejouir de la disparition de cet homme. Maximilien Naigre est journaliste au magazine l'Expression. Il fait un reportage sur un bateau de croisière en escale à la Guadeloupe. Après deux ou trois cocktails, la fatigue le gagne. Il s'endort sur un transat. Quand il se réveille, il fait nuit noire. Le navire est au large. Il se retrouve donc passager clandestin. Celui qui l'hébergera dans sa cabine pour la nuit va disparaître dans des circonstances étranges. Maximilien NAIGRE, bien qu'en délicatesse avec les autorités du bord, va enquêter afin de connaître l'auteur de cet homicide. Curieusement, plusieurs passagers connaissaient très bien son bienfaiteur et se réjouissent de sa mort.