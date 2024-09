Géopolitique des crises économiques. Mondes et merveilles

Les temps sont incertains, et l'incertitude, amorcée par la généralisation et l'approfondissement des crises particulières (sanitaire, alimentaire, énergétique, environnementale, politique, militaire) et de la crise capitalisme dans son ensemble, ne font qu'aggraver les tensions géopolitiques constatées dans le monde. L'état de la géopolitique actuelle est loin de stabiliser le système : les relations - politiques et économiques - internationales se crispent, le protectionnisme et les nationalismes génèrent de nom-breux conflits, les inégalités et dissociations sociales s'aggravent, l'accès à des ressources vitales devient problématique, le double problème de l'environnement et du climat semble insoluble. Ceci malgré les innovations technologiques et sociales coûteuses, mais souvent merveilleuses, initiées et diffusées. Dans une perspective de sortie de crise, la réponse se trouve dans le changement des modes et des modèles d'éducation, de production, de consommation et d'échanges.