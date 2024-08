Elle prit dans ses bras le bébé, qui ne cria pas, le blottit contre ses courbes fragiles et ressortit par la fenêtre en redescendant le long de la barre métallique avant de se laisser tomber au sol sans un bruit. Des plis du manteau de Jerusza, l'enfant regardait sans rien dire, ses yeux vairons ouverts en grand, alors que Berlin disparaissait derrière elles et que la forêt au nord les engloutissait tout entières. Yona a été dérobée à sa famille alors qu'elle n'avait que deux ans. Depuis, elle vit dans une forêt d'Europe de l'Est, coupée du monde, avec pour seule compagnie, Jerusza, la très vieille femme qui l'a enlevée, sans raison apparente, avant de l'élever. Elle lui a enseigné tout ce qu'elle savait : lire, écrire, prier, survivre. Et lui a fixé une règle : ne jamais quitter la forêt, ne jamais entrer en contact avec la société. Mais en 1941, alors que Jerusza décède et que les avions de la Luftwaffe survolent les bois, Yona décide de briser l'interdit. Elle ignore encore pourquoi Jerusza l'a arrachée au monde. Mais quand des dizaines de Juifs fuyant les nazis croisent sa route, elle en comprend enfin la raison : elle seule peut les sauver. Inspiré d'histoires vraies, ce roman, dans la lignée de Là où chantent les écrevisses, est aussi poignant qu'haletant, une ode à l'humanité face à la barbarie. "Fascinant, méticuleusement documenté et absolument incomparable". Kelly Rimmer "Immersif et poignant". Publisher's Weekly "Un chef-d'oeuvre puissant et captivant, un récit important pour notre époque actuelle". Patti Callahan "Avec des descriptions époustouflantes de la nature, des détails historiques précis et une courageuse héroïne excessivement attachante qui doit accomplir le destin qui lui a été prophétisé à sa naissance, ce roman est incontournable ! " Heather Webb "Quelle réussite ! " Stephanie Dray "La Forêt des étoiles disparues est un récit touchant, instructif, et exaltant". Santa Montefiore