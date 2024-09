Secret à haut risque ; Pour protéger Chloé ; L'inconnue de Brighton

Secret à haut risque - Pour protéger Chloé - L'inconnu de Brighton Prix Choc Secret à haut risque, Jennifer Morey Jasper prend ses quartiers dans la luxueuse demeure de Sadie Moreno, qui l'a engagé comme garde du corps. Et déjà, son instinct lui souffle qu'elle a beaucoup de choses à cacher. Des secrets inquiétants qu'il va découvrir peu à peu. En effet, Sadie se prénomme en réalité Catalina. Et, si elle vit sous une fausse identité, c'est pour échapper à son ex-mari, un truand qui la pourchasse... Pour protéger Chloe, Janie Crouch Comment lui, le tireur d'élite, l'agent très spécial chargé des missions les plus délicates, s'est-il retrouvé à jouer les plombiers chez Summer Worrall, la veuve d'un collègue ? Bien sûr, Ashton Fitzgerald est prêt à tout pour rendre service à la jeune femme et les protéger, elle et sa petite Chloe, mais à aucun prix il ne lui révélera qui il est réellement... L'inconnue de Brighton, Dana Nussio Qui est Sarah, la jolie serveuse du restaurant où les policiers du quartier déjeunent quotidiennement ? C'est la question que se pose Jamie Donovan qui, dès le premier jour, a été troublé par les yeux bleus de Sarah et sa timidité touchante. Troublé... et intrigué, car nul ne connaît le nom de famille de celle qui est arrivée deux ans plus tôt à Brighton...