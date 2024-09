La vérité sur Connor ; Au piège du doute

La vérité sur Connor, Beth Cornelison En arrivant chez ses parents, Piper est inquiète de découvrir le ranch familial vandalisé. Mais, surtout, elle peine à retenir ses larmes en retrouvant Brady, son amour de jeunesse. Taciturne et solitaire, celui-ci ne s'est jamais marié et réserve tout son amour à Connor, ce petit garçon adopté dont il est devenu le tuteur. Cet enfant qui rappelle à Piper le bébé qu'elle a confié, sept ans plus tôt, à une agence d'adoption... Au piège du doute, Jennifer D. Bokal Petra a-t-elle tué par accident Joe Owens, la star du football dont elle l'était l'agent ? Pourquoi a-t-elle été retrouvée, inconsciente, auprès du corps du sportif ? Hantée par le doute, elle n'a rien à opposer aux accusations de la police et, en désespoir de cause, se tourne vers Ian Wallace. Ian qu'elle a quitté trois ans auparavant mais qu'elle n'a jamais cessé d'aimer. Ian dont elle sait qu'il l'aidera à éclaircir cette sombre affaire...