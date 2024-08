La sorcière et le protecteur Tome 2 : L'incendie

L'aventure ne fait que commencer ! Cal et Yaraa ont quitté leur île et fendent les océans pour affronter la Traqueuse qui en veut à leur magie. Lors de ce voyage sulfureux et tourmenté, ils se rapprochent plus que jamais. L'heure n'est plus aux doutes : l'ennemi est à l'affût et ils doivent faire face ! Mais leurs émotions contradictoires pourraient bien leur joueur des tours, alors que le danger rôde, prêt à surgir. Yaraa et Cal ont chacun commis des erreurs qu'ils doivent se faire pardonner. Yaraa est tenue de canaliser ses pouvoirs tempétueux et ses mauvaises habitudes tandis que Cal affronte ses traumatismes et l'intensité des sentiments qu'il éprouve pour son étonnante Sorcière. Sauront-ils se poser les bonnes questions ? Pourront-ils placer leur amour incandescent au-dessus de l'honneur et l'orgueil qui leur est dû, après une traque au bout du monde, menée au péril de leurs vies ? Marêva Mae est traductrice littéraire pour les éditions Flammarion et J'ai Lu. Elle partage sa passion pour l'imaginaire sur les réseaux sociaux.