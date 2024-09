Une famille à construire. La maman que sa fille attendait ; Une nouvelle famille ; Douces retrouvailles

La maman que sa fille attendait, Soraya Lane C'en est trop pour Soraya : sa vie citadine ne lui convient plus. Elle a décidé de retourner à la campagne. Mais alors qu'elle savoure sa sérénité retrouvée, elle rencontre Luke, au regard envoûtant, et son adorable petite fille, Lucy, qui rappelle à Soraya un passé douloureux... Et si, grâce à l'amour, elle réussissait à tourner la page ? Une nouvelle famille, Patricia Thayer Quand Lily rencontre Noah, elle est d'emblée bouleversée par son sourire... et accepte de lui louer le petit cottage au fond de son jardin. Elle ne va pas le regretter : Noah est un locataire adorable, et il réussit à nouer des liens avec ses deux enfants. Bientôt, Lily se prend à rêver de la famille qu'ils pourraient former... Si seulement il ne restait pas sur sa réserve ! On dirait presque qu'il cache un secret... L'enfant de l'amour, Raye Morgan Janis est sous le choc : l'homme qu'elle aime, Mykal, vient d'être victime d'un accident. Il n'a plus de souvenir d'elle, ni même de leur mariage. Janis décide alors de tout faire pour l'aider à retrouver la mémoire. Car non seulement elle est folle amoureuse de lui, mais, surtout, elle porte son enfant...