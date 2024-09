Le secret des Kavanaugh Tome 2 : Une étonnante invitation ; La crainte dans ton regard

Série "Le secret des Kavanaugh" - Volume 2/2 Quand un terrible secret menace une famille... Une étonnante invitation Troublée, Sydney observe Tucker Lawrence, le cow-boy qui vient de lui proposer de l'héberger dans son ranch, le temps qu'elle boucle son enquête. Hésitante d'abord, elle se décide pourtant à accepter son invitation. Séjourner chez les habitants de la région augmentera ses chances de retrouver sa soeur disparue. Et surtout, Tucker est à n'en pas douter le rancher le plus séduisant qu'elle ait jamais rencontré... La crainte dans ton regard Jamais Luke ne s'est senti aussi désarmé face une femme. Rachel, la jeune avocate venue passer quelques jours au ranch des Kavanaugh, l'émeut au plus haut point. Car, outre sa beauté et sa fragilité, c'est ce qu'il lit dans ses yeux immenses qui le trouble. Une peur qu'elle dissimule sous des allures de citadine sûre d'elle. Une expression d'animal traqué qui lui donne envie, à lui le cow-boy farouche et solitaire, de la protéger... Romans réédités