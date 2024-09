Murmures royaux. Tome 3, Liée à un roi

Série "Murmures royaux" - Tome 3/3 Derrière les portes du palais se joue la vie secrète des têtes couronnées... Ce soir, il pourrait être un homme. Demain, il redeviendrait roi. Avant d'accomplir son devoir envers son peuple et la Couronne de Santa Fiorina, Sandro est en quête de frisson. Et la femme qu'il vient de rencontrer au bar lui semble la partenaire idéale pour vivre une nuit de liberté. Belle à se damner, Victoria ignore tout de son identité. Pour le moment du moins. Car le fruit de leur rencontre délicieuse et passionnée pourrait avoir une conséquence aussi retentissante que scandaleuse...