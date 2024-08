Ecolieux : La fabrique de l'avenir. 6300 km en stop à la rencontre des vies alternatives

A 21 ans, Théo a mis ses études de biologie en pause pour réaliser un tour de France en auto-stop et " sans argent " à la rencontre d'initiatives écologiques et solidaires. Un voyage de 6300 km au cours duquel il a rencontré de nombreux projets inspirants pour bâtir une société durable. Le récit d'une expérience qui suscite curiosité, espoir et joie !