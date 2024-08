Guide du CS Cadre de Santé. Toutes les connaissances théoriques et pratiques

Le cadre de santé peut être à la fois un gestionnaire un encadrant ou un enseignant. Ses missions sont nombreuses : organiser et coordonner des équipes et des activités médicales assurer le suivi administratif et budgétaire élaborer et développer des protocoles de soins d'hygiène et de santé optimiser le fonctionnement d'un service de santé et participer aux projets mis en oeuvre par l'établissement former de futurs professionnels de santé. Pour se former il faut rentrer par la voie d'un concours en Institut de formation de cadre de Santé et suivre une formation de 10 mois. Riche et complet cet ouvrage est axé sur le référentiel de formation et couvre de manière théorique et pratique l'ensemble du programme. Présenté de façon claire et synthétique l'ouvrage se découpe en 6 grands chapitres.