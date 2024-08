Urgences odontologiques. 2e édition

Il est du devoir de tout praticien de prendre en charge les urgences qu'elles soient odontologiques ou médicales qui se présentent à son cabinet. Cette prise en charge nécessite une approche clinique méthodique et des connaissances spécifiques qui sont détaillées dans cet ouvrage. Rédigé sous forme de fiches claires et concises et enrichies par de nombreux arbres décisionnels et des illustrations originales en couleurs qui permettent d'étayer le propos il donne au praticien toutes les clés pour une prise en charge réussie des urgences : - Définition épidémiologie circonstances - Terrain - Signes d'appel et signes cliniques - Diagnostic différentiel - Premier geste - Prise en charge secondaire - Pronostic - Que dire au patient Organisé par type d'urgence (endodontiques traumatiques parodontales médicochirurgicales post-chirurgicales articulaires neurologiques dermatologiques et médicales) l'ouvrage aborde toutes les procédures en cas d'urgences mais aussi en cas d'accident médical survenant au cours du soin et s'achève sur une boite à outils des plus utiles pour le praticien. Rafael Toledo-Arenas est docteur en odontologie université nationale de Colombie ancien assistant hospitalo-universitaire U. F. R. d'Odontologie de l'Université Paris-Diderot praticien hospitalier dans le service de médecine bucco-dentaire responsable de l'U. F. d'Urgences bucco-dentaires du Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière. Vianney Descroix est docteur en chirurgie dentaire docteur en pharmacie docteur de l'Université Paris-Diderot professeur des universités à l'U. F. R. d'Odontologie de l'Université Paris Cité praticien hospitalier dans le service de médecine bucco-dentaire du Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière Isabelle Rodriguez-Perron est docteure en chirurgie dentaire UFR d'odontologie université Paris Cité ; praticienne hospitalo-universitaire Institut de chirurgie dentaire hôpital de la Pitié-Salpêtrière AP-HP ; département de santé publique de l'UFR d'odontologie université Paris Cité ; responsable adjointe de l'UF d'urgences en médecine bucco-dentaire du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière AP-HP.