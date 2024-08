La PNF en pratique. 5e édition

Des bases neurophysiologiques au diagnostic en passant par les différentes techniques et schémas PNF... Devenez un expert de la facilitation proprioceptive neuromusculaire ! La PNF aussi connue sous le nom de Concept de Kabat-Knott-Vos regroupe un ensemble de techniques de stimulation des récepteurs sensitifs du corps pour activer le mouvement : il s'agit d'augmenter l'impulsion sensorielle en combinant diverses stimulations afin de faciliter l'obtention d'une réponse motrice. Ses principes de facilitation et de traitement et ses techniques spécifiques permettent aux thérapeutes d'évaluer et de traiter des patients en phase aiguë ou chronique voire en réhabilitation dans divers domaines : médecine du sport rhumatologie traumatologie orthopédie pédiatrie neurologie et gériatrie. A travers 14 chapitres l'ouvrage présente les bases neurophysiologiques de la PNF (y compris sa philosophie) le diagnostic au moyen de la PNF le modèle CIF (classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé) et l'apprentissage moteur. Il propose différents schémas de PNF et leur application fonctionnelle expliqués pas à pas avec précision et faciles à comprendre. Plus de 640 photos illustrent les techniques et étapes de traitement. L'ouvrage propose des cas cliniques montrant divers exemples de patients sous traitement avec des conseils pratiques pour une mise en oeuvre thérapeutique. A la fin de chaque chapitre une série de questions permet d'évaluer sa progression. Un ouvrage destiné aux kinésithérapeutes et aux ostéopathes professionnels ou étudiants qui souhaitent apprendre et approfondir les bases de la PNF ou bien perfectionner leurs connaissances.