Les chants d'amour de Woodplace

L'histoire puissante d'une famille africaine-américaine, de l'esclavage à aujourd'hui. Depuis l'enfance, Ailey passe ses étés dans la petite ville de Chicasetta, en Géorgie, là où la famille de sa mère vit depuis l'arrivée de leurs ancêtres esclaves. Ailey s'est toujours battue pour son identité, combat compliqué par des traumatismes transgénérationnels, ainsi que par des chuchotements de femmes - ceux de sa mère, Belle, de sa soeur, Lydia, et d'une longue lignée matriarcale - qui poussent Ailey à accomplir ce qui leur a été refusé. Pour se réconcilier avec qui elle est, Ailey embarque pour un voyage dans le passé de sa famille, dévoilant les récits poignants de générations d'ancêtres - autochtones, Africains, Européens - dans le Grand Sud. Ce faisant, Ailey doit apprendre à accepter son héritage, une histoire d'oppression et de résistance, de servitude et d'indépendance, de cruauté et de résilience qui cristallise l'identité même des Etats-Unis.