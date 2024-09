Réussir son opération en nue-propriété. Les bons réflexes pour vendre ou investir en nue-propriété, 2e édition

Comment mener et réussir une opération de vente ou d'investissement en nue-propriété ? Quels en sont les avantages ? Telles sont, parmi bien d'autres, les questions auxquelles répond cet ouvrage qui décrit toutes les étapes de l'opération : son fonctionnement, son aspect juridique et les conséquences que cela entraîne. Son but : vous permettre de finaliser votre opération en toute sérénité grâce à la connaissance précise des étapes essentielles. L'ensemble des cas de figure est passé en revue : monétisation du logement, conservation de son cadre de vie, optimisation de la gestion d'un patrimoine familial, anticipation de transmission. Chaque étape est mise en avant avec des tableaux comparatifs et explicatifs ainsi que des cas chiffrés. Autant d'éléments qui vous aideront à effectuer le bon choix. Chaque séquence est validée par un mini-quizz permettant de conforter les connaissances, et qui complète ce parcours pédagogique. Ainsi vous réussirez votre opération dans des conditions optimales suivant une stratégie patrimoniale pertinente adaptée à votre situation personnelle. Véritable mode d'emploi, ce guide clair et complet présente toutes les connaissances nécessaires à la réussite de votre opération et vous accompagnera tout au long de vos démarches. Il s'adresse aussi bien aux particuliers et aux étudiants qu'aux professionnels désirant connaître ou approfondir ce domaine.