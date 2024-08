EMC 6e, 5e, 4e, 3e. Fiches et ressources enseignant, banque de ressources et fichier photocopiable

Un outil innovant pour mettre en oeuvre les nouveaux programmes d'EMC ! - L'innovation numérique : une banque de fiches et ressources enrichie chaque année, pour construire vos séquences en toute liberté - Plus de 150 fiches d'activités pour varier les approches pédagogiques : questionnaires différenciés, productions individuelles et collectives, débats, discussions argumentées... - Plus de 300 ressources documentaires accessibles par mots-clés pour construire vos propres fiches : photos, graphiques, vidéos, textes, infographies et fiches - L'EMI avec "Spicee éduc" : 11 vidéos et leurs fiches pédagogiques associées - Tous les corrigés des fiches élèves - Des activités ludopédagogiques - Un fichier photocopiable prêt à l'emploi pour gagner du temps - Pour chaque niveau, une sélection de fiches d'activités de la banque de ressources, calibrées pour le volume horaire dédié sur toute l'année. Fiches et ressources vidéoprojetables - téléchargeables - exportables ENT - imprimables - photocopiables