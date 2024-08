Adulte à haut potentiel, déployez vos talents ! Comprendre votre fonctionnement, identifier vos besoins et vos points forts, explorer et profiter de vos potentiels, 2e édition

Comment mieux vous adapter ou dépasser vos limites ! Le but de cet ouvrage est de vous aider à explorer et profiter de vos potentiels, qu'ils soient intellectuels, créatifs, manuels, sportifs, relationnels, émotionnels, musicaux. Tout en apportant des éclairages sur les conséquences d'un diagnostic, sur votre fonctionnement et vos besoins particuliers, ce livre déconstruit les idées reçues et propose des solutions concrètes aux difficultés que vous rencontrez. Des outils pédagogiques originaux et ludiques sont présentés afin de vous assurer plus d'efficacité et de confort au quotidien : des conseils en habiletés sociales ; des recommandations pour mieux prendre soin de vous ; de nombreux exercices pratiques (autohypnose, métaphores, enregistrements audio) ainsi que des schémas, illustrations et témoignages. Vous apprendrez, petit à petit, à apprivoiser votre fonctionnement singulier, à être à l'aise avec celui-ci, en ayant enfin le sentiment non plus de subir, mais de savoir à quoi cela correspond et comment faire.