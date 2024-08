Renaître à soi en conscience. Les enseignements pour honorer qui tu es

Tournez votre regard vers l'intérieur, c'est là où se trouve votre joyau Grâce à ce livre inspirant, découvrez comment sortir des schémas répétitifs de souffrance en explorant les effets miroirs d'attraction et de répulsion auxquels vous faites face dans votre vie. Transcendez ces anciens mécanismes pour retrouver votre harmonie intérieure et manifester des relations saines qui participeront à maintenir votre équilibre. Reconnectez-vous à votre "enfant de Lumière" , naturellement joyeux, créatif et relié au Divin, il vous inviteà vous délester des poids qui vous freinent. Ouvrez vous à un nouveau monde d'émerveillement et de positivité en choyant votre coeur qui ne demande qu'à trouver la paix. Inclus : trois méditations énergétiques audio