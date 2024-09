Cahiers de Littérature Orale N° 93/2023 : Oralités de bonheur, oralités de malheur

A travers des genres discursifs et des univers variés, ce numéro étudie les manifestations, significations et origines des oralités de bonheur et de malheur. Les oralités de malheur et de bonheur sont des énoncés et des gestes performatifs qui font la fortune et l'infortune. Ainsi, à l'imprécation, à la malédiction, etc. , signes d'un mauvais sort, peuvent répondre bénédictions, voeux et autres formulations magiques qui portent bonheur. Ce numéro considère ces oralités comme des opérations langagières rituelles en quête d'efficacité pratique et symbolique. Les études présentées s'intéressent à des genres de discours et à des univers culturels variés : théâtre antique (Sophocle) ou très contemporain (Lagarce), folklore afroaméricain (Hurston) ou chants et proverbes sénoufo (Côte d'Ivoire), oralités des récits d'auteur revisité (Maupassant) ou d'autrice enfin redécouverte (G. de Peyrebrune). C'est à une originale anthropologie de ces amulettes verbales que nous sommes invité. es.