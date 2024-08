Les utopiques N° 26, été 2024 : Sport et syndicalisme

Le sport : un sujet d'actualité alors qu'ont lieu cette année les Jeux olympiques, en France. L'ouvrage s'ouvre sur le sens de ces JO pour la population de Seine-Saint-Denis, qui est la plus directement impactée. Au travers de plusieurs exemples sud-américains, Nara Cladera montre le lien qui existe entre football et mobilisations populaires, illustrant ce qu'Eduardo Galeano écrivait en 1995 : "Nous vivons au temps de l'uniformisation obligatoire, dans le football et en toute chose. Jamais le monde n'a été aussi inégal dans les possibilités qu'il offre et aussi niveleur dans les coutumes qu'il impose. [... ] Depuis des années, je me suis senti défié par le sujet, la mémoire et la réalité du football, et j'ai eu l'intention d'écrire quelque chose qui fût digne de cette grande messe païenne, qui est capable de parler tant de langages différents et qui peut déchaîner tant de passions universelles". Loïc Bervas, ancien journaliste au Miroir du football, nous conte l'histoire de ce mensuel qui fut une référence sportive, culturelle et politique. Christian Mahieux retrace le contexte et les luttes autour de deux Coupes du monde : "Football et dictature" en Argentine (1978) et "La coupe est pleine" , au Brésil (2014). Un entretien avec le syndicat FUTPRO permet de mieux connaître cette association espagnole, formée et dirigée par des femmes, composée exclusivement de footballeuses, dont l'objectif est de défendre les droits du travail des joueuses en promouvant le changement et l'évolution dans le monde du football. Les tribunes des stades sont aussi un terrain de luttes contre le racisme, les discriminations et les violences de l'extrême droite. La commission antifasciste de l'Union syndicale Solidaires propose un tour d'horizon de ces supporters résolument engagé·es. Trois éclairages syndicaux sur le sport dans la société contemporaine sont aussi au sommaire : "Le ministère des sports : quelles réalités" , "Les associations sportives ? : quel travail ! " , "Professeure d'éducation physique et sportive en 2024" . Didier Pagès nous rappelle la longue histoire de la "critique du sport" . C'est aussi l'occasion de rappeler, avec Jean-Marie Brohm, les revues Quels corps ? et Quel sport ? Chafik Sayari, auteur de Une histoire politique du ring noir (Syllepse), nous livre quelques morceaux de cette anthologie. Gabriel Bonnard nous livre l'histoire des revendications syndicales sur le droit au sport. Olivier Recouvreur raconte l'Union sportive des cheminots de France. Enfin, Nicolas Kssis-Martov nous propose une présentation de ces "militant·es du sport" que sont les membres de la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT). Hors dossier : les hommages rendus à Charles Piaget avec une interview inédite à propos de Mai 68 chez Lip.