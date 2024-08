Petite histoire de l'Alsace

Cet ouvrage est un aperçu de l'histoire passionnante du "beau jardin" qu'est l'Alsace, région rhénane par excellence. Divisée en deux départements, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, région frontalière riche et complexe en bordure du Rhin, elle fut de tout temps au coeur de la rivalité de deux grandes nations qui deviendront la France et l'Allemagne. Vous découvrirez les origines lointaines de l'Alsace, son chemin semé d'embûches, ses peines et ses joies, ses heurts et ses malheurs durant les guerres, mais surtout son éternel enthousiasme à se redresser et à aller de l'avant. Région à la croisée des routes et des frontières, au carrefour des influences allemandes et françaises, ses habitants au grand coeur sont bercés par une double culture. Cette petite histoire vous dévoilera également ses personnages célèbres, ses joyaux patrimoniaux, et ses secrets bien gardés.