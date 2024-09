Choisissez l’autorité du coeur. Eveillez le meilleur en votre enfant et en vous

Une méthode d'éducation accessible et efficace pour une relation sereine avec votre enfant ! L'autorité est un défi au quotidien. Difficile de trouver un bon équilibre entre se faire obéir et maintenir une relation agréable avec son enfant. Ce livre vous apprend comment faire ! L'autrice y partage les outils et les stratégies de la méthode Educoeur qu'elle développe depuis 20 ans pour les familles qui la consultent. L'objectif d'Educoeur est simple : instaurer respect et confiance dans les liens parents-enfants et favoriser une relation où chacun se sent bien et grandit. Les enfants deviennent plus responsables et libres tandis que les adultes s'épanouissent pleinement dans leur rôle de parents. Découvrez une démarche en 5 étapes pour intervenir avec coeur dans toutes les situations du quotidien - repas, devoirs, coucher, hygiène, tâches domestiques. Brigitte Racine vous offre des techniques faciles à mettre en place pour gérer ces moments qui peuvent facilement tourner au conflit entre vous et vos enfants. Elle vous donne également les clés pour contrôler leurs comportements problématiques tout en préservant une relation d'amour et de respect. A l'aide de nombreux exemples, elle livre des solutions concrètes à des problèmes que chaque parent ou éducateur peut rencontrer.