Appareillages. Récits de marins

Appareillage... ce mot fait rêver tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin au monde de la mer et à ceux qui y vivent : les marins... Leur vie est un roman : après Hasards de mer et Quarts de nuit, une équipe renouvelée de compagnons marins vous partage au travers de ces nouvelles pages quelques moments forts de leurs vie embarquée ou bien de leur quotidien "pas comme les autres" , marqué par la figure tutélaire d'un Pacha, la rencontre de personnalités attachantes ou de situations insolites qui imposent des prises de risques calculés... C'est ainsi que vous pourrez découvrir dans leurs récits une femme à la mer, un pistage sous-marin, une mission aérienne de patrouille maritime, une interception de pêcheurs illégaux entre les 40èmes rugissants et les 50èmes hurlants, l'empire du milieu où règnent les commissaires de marine. Vous serez aux première loges pour les voir enfourcher un prototype sous- marin, défendre l'accès d'îles en Polynésie, revêtir leur plus bel uniforme pour la cérémonie d'adieu au légendaire Tabarly et découvrir bien d'autres anecdotes vécues... Appareillez ! Et bon vent, belle mer !