Trouver sa vocation. Etre ado et savoir quoi faire de sa vie

Aider les jeunes à trouver leur vocation est un chemin exigeant qui prend du temps et demande de l'écoute, de la patience et un esprit ouvert pour accepter de ne pas réduire les enfants à leurs seuls résultats scolaires.A l'heure des choix d'orientation et des doutes, il est du devoir des adultes de convaincre les jeunes que leurs moyennes ne doivent pas limiter leurs ambitions, qu'ils ont chacun de la valeur et une place à prendre dans la société qui a besoin d'eux.Fort de dix ans de pratique de l'orientation et de trente ans d'enseignement de la philosophie, Francis Marfoglia s'adresse aux chefs d'établissements, aux professeurs, aux parents et aux élèves. Il délivre des pistes de réflexion et des aides pratiques pour amener les jeunes à se poser le plus librement possible cette question essentielle : " que faire de ma vie ? ".